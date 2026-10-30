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Монтана, Пирин и Дунав постигнаха домакински победи във втория кръг на волейболното първенство при мъжете

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Спорт
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Монтана се наложи над Славия, Пирин победи Металург (Перник), а Дунав надигра Берое 2016 (Стара Загора). 

Монтана, Пирин и Дунав постигнаха домакински победи във втория кръг на волейболното първенство при мъжете
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Отборите на Монтана, Пирин (Разлог) и Дунав (Русе) постигнаха победи в мачовете си от втория кръг на Супер Волей.

В зала „Септември“ в Разлог Пирин се наложи новака в елита Металург (Перник) с 3:1 (25:22, 25:21, 19:25, 25:23).

Иван Тасев, който беше избран за играч на мача, реализира 18 точки за победата (2 аса, 1 блокада). Димитър Дулчев завърши с 14 (1 блокада), Костадин Гаджанов е с 12 (6 блокади), Виктор Томов има 11 точки (2 блокади).

Най-резултатен в мача стана Мариян Наков за гостите с 22 точки (1 блокада), Константин Манолев добави 18 (2 блокади), Хамза Хфайед е с 11 (1 ас, 2 блокади).

В зала „Дунав“ в Русе Дунав изненада гостуващия Берое 2016, като му даде само гейм и взе 3 точки от домакинството си. Тимът, воден от Красимир Миронов се наложи над Берое 2016 3:1 (25:20, 18:25, 25:20, 25:19) след оспорван и интругуващ двубой.

Полският диагонал на домакините Кацпер Внук заби 26 точки (1 ас, 1 блокада) за победата. Любчо Янков добави 15 точки (1 ас, 3 блокади).

За Дунав дебют направи новото попълнение - кубинският посрещач Карлос Хавиер Перейра Лареа, който бе картотекиран днес в последните часове преди да затвори трансферния прозорец.

За Берое Якуб Рзака записа 17 точки (1 ас, 3 блокади), Теодор Каменов е с 16 точки (2 блокади), а Александър Кордев завърши с 10 (4 блокади).

В зала „Младост“ в Монтана домакините записаха първа победа в първенството – 3:1 (25:19, 26:28, 25:19, 25:19) срещу Славия. За „белите“ загубата е втора поредна.

Мачът започна добре за играчите на Даниел Пеев, но гостите не се предадоха във втората част. Те имаха преднина от 20:14, но Монтана изравни при 24-а точка. Славия измъкна гейма с 28:26. В следващите две части домакините доминираха и зарадваха феновете си с победа.

Новото попълнение на Монтана Тимофей Бенкович стана най-резултатен за успеха с 20 точки (1 ас), Бруно Рубо добави 17 точки (2 аса, 6 блокади), Николай Иванов завърши с 14 точки, а друг нов - бразилецът Жоао Витор Лима е с 11 точки (1 ас).

За Славия Георги Костадинов записа 18 точки (1 ас, 3 блокади), Апостол Боянов е с 13 точки (1 ас, 1 блокада).

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