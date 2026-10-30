Втора поредна победа за Нефтохимик 2010 (Бургас) във волейболния елит

Нефтохимик 2010 (Бургас) записа втора поредна победа в Супер Волей. Воденият от Иван Станев тим се наложи над Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:1 (27:25, 25:16, 19:25, 25:20) в мач от втори кръг на първенството, изигран в зала "Младост".

Така носителите на Купата на България оглавиха класирането с 6 точки (2 победи), Локомотив е седми с 3 точки (1 победа, 1 загуба).

Домакините доминираха изцяло в началото на първата част, но след 9:6 постепенно противникът намали дестинацията, а малко по-късно направи и равенство. Играта продължи точка за точка, обаче бургазлии стигнаха първи до геймбол (24:22). Те не успяха да отразят и следващите два, като затвориха при 27:25 и поведоха в мача.

Възходящата линия на носителите на Купата на България продължи и във втория гейм, като бяха пълен хегемон. Дори и смените, които реализира щабът на Локомотив, не помогнаха и Нефтохимик увеличи аванса си.

Ролите се размениха в началото на третия гейм - Локомотив поведе с 5:2, след което продължи да диктува положението. След средата двата отбора бяха по-близо един до друг, но пловдивчани увеличиха отново преднината. Борбата продължи в следващите минути, обаче момчетата на Найден Найденов устояха и намалиха пасива си на 1:2 гейма.

В решителната четвърта част двата отбора бяха равностойни, след деветата точка обаче Нефтохимик пое инициативата. До края носителите на Купата доминираха и без проблеми се поздравиха с успеха.

За Играч на мача бе отличен Димитър Василев.

В следващия кръг Нефтохимик излиза срещу Славия, на 4 ноември (сряда) от 19:00 ч. Локомотив се изправя срещу Дея спорт (Бургас), на 7 ноември (събота).