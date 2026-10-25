Моряците от кораб „Дружба“ гласуваха с хартиени бюлетини

Екипажът на моторен кораб „Дружба“ гласува в специално организирана секция на борда. За общо 25 моряци е сформирана деветчленна секционна избирателна комисия, а параван осигурява тайната на вота.

Моряците упражниха правото си на глас с хартиени бюлетини. Традицията на борда продължава от пет години, а активността обикновено достига 100%.

Районната избирателна комисия в Бургас реши гласовете от секцията да бъдат прибавени към резултата от изборите за президент и вицепрезидент във Втори изборен район – Бургас.

РИК е получила резултатите от гласуването, отразени в протокола на секционната комисия. Резултатът се предава по електронен път, тъй като корабът плава към грузинското пристанище Батуми.