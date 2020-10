Муха обра овациите на вицепрезидентския дебат в САЩ

Кой е големият победител след политическия сблъсък между кандидатите за вицепрезидент на САЩ Камала Харис и Майк Пенс е рано да се каже. Но сензацията на дебата, който се проведе снощи, се оказа... една муха.

Тя необезпокоявано премина над плексигласовите прегради между двамата дебатиращи, поставени заради COVID-19 и кацна на главата на Пенс.

Насекомото остана на побелялата му коса около две минути, но Пенс с нищо не показа, че забелязва това.

В социалните мрежи мигновено заваляха шеговити коментари, а неканеният гост дори се сдоби с профил в социалната мрежа.

An account dedicated to the fly that landed on Mike Pence’s head during his debate last night with Kamala Harris has over 90,000 followers pic.twitter.com/oJbWlSpQhp