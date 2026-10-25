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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

МВнР: Приключи гласуването в Европа за изборите за президент и вицепрезидент на България

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мвнр приключи гласуването европа изборите президент вицепрезидент българия
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Гласуването на територията на Европа за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. приключи, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

По информация на дипломатическите и консулските ни представителства в тези държави избирателните секции са завършили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия.

На територията на Европа най-много избирателни секции бяха разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Германия – 70, Испания – 67 и Италия – 29. В Гърция и Нидерландия бяха разкрити по 24 секции, във Франция – 18, в Австрия – 17, а в Белгия – 16, посочиха от министерството.

Изборният ден продължава за сънародниците ни зад океана. На територията на САЩ те имат възможност да гласуват в 44 секции, а в Канада – в 15. Последни ще гласуват българските граждани в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. По информация на дипломатическите ни представителства на територията на САЩ и Канада към момента изборният процес протича без затруднения.

ЦИК обяви в 21.00 часа края на изборния ден в страната.

#САЩ #по света #избори за президент #Европа

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