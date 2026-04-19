МВнР: Решението за удължаване на изборния ден се взима от ЦИК

Министерството на външните работи (МВнР) се ръководи от буквата на закона и съобразно нея осигурява на възможно най-много избиратели в чужбина възможността да гласуват, съобщиха от ведомството.

„Във връзка с изявления на политически лидери заявяваме, че решението за удължаване на изборния ден се взима от Централната избирателна комисия (ЦИК)“, се посочва още в съобщението.

Решението за ограничения брой изборни секции извън рамките на Европейския съюз бе взето от Народното събрание и уредено в Изборния кодекс, допълват от МВнР.

Извън страната гласуването върви нормално, посочи на брифинг зам.-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева по-рано днес.

Изборният ден е приключил в шест секции в Австралия, в две секции в Нова Зеландия, в Южна Корея – в една секция. В Сингапур и в посолството в Токио също са приключили гласуването и са предадени протоколите в ЦИК, каза също Матева.