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МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа

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МВнР: Вторият тур на изборите за президент и вицепрезидент започна за всички секции в Европа
Снимка: БТА
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Гласуването на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България за сънародниците ни зад граница на територията на Европа започна в 6.00 часа българско време. Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на територията на Канарските острови – в 9.00 ч. българско време, съобщиха от МВнР.

Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67. Информация за техните адреси е публикувана на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“. Българските граждани могат да гласуват и в държави, в които Република България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Малта и Люксембург.

Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България създадоха необходимата организация всички избирателни секции в Европа да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича безпроблемно.

#България избира президент #президентски избори 2026 #МВнР #президентски избори

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