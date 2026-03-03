На Националния празник – разказ за църквата в град Шипка, където се пазят костите на близо 18 000 освободители

Храм-паметникът "Рождество Христово" в град Шипка е издигнат чрез дарения, а в криптата му се пазят костите на близо 18 000 освободители. Общо 20 тона е теглото на камбаните, чийто празничен звън огласява района на Шипка.

Църквата е построена като дар и в памет за загиналите в Руско-турската освободителна война от 1877–1878 година. Храмът впечатлява със своите златни кубета и внушителна камбанария. В нея се намират 17 камбани с общо тегло 20 тона.

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "17 камбани – най-тежката е 12 тона или 11 640 килограма, най-леката е 20 килограма. И те звънят на празници, както и днес народът ще чуе празничния звън за отбелязване на празника на Освобождението."

На въпрос колко души са необходими, за да се роди мелодията на камбанния звън, отговорът е изненадващо кратък:

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "Двама човека. Един звъни с 12 тона самостоятелно, а другият – на 11 камбани."

Камбаните са изработени в Русия и пренесени до България по изключително труден маршрут.

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "Те са отлети в Подмосковието по поръчка на император Николай Втори и същевременно негово дарение. От Русия до България са донесени с параход, от пристанището до Стара Загора с железница и от Стара Загора до Шипка – със специално приспособена кола за 12-тонната камбана, която е теглена от 12 чифта волове. Допълнително са укрепени 70 моста, за да не рухнат под нейната тежест."

Товарът бил толкова тежък, че се наложило мостовете да бъдат допълнително укрепвани. Днес шумовото замърсяване ограничава обхвата на звъна, но при тихо време камбаните се чуват на километри разстояние.

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "Периметърът е около 6 километра при тихо и спокойно време, без излишно шумово замърсяване, докато навремето се е чувало чак до село, което е на 12 километра от Шипка."

В криптата на храма почиват останките на хиляди воини.

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "Криптата, която се именува на свети Архангел Михаил, в нея се помещават 17 мраморни саркофази. В тях се покоят тленните останки на руски и български воини. Хората, които искат да я посетят, могат да се помолят за покой на душите им и да преклонят глава с благодарност за този подвиг."

Архитектурата на храма също е отличителна.

архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската митрополия: "Той е изработен по образец на храмовете от XVII век – московски барок, по-специално с този термин "асион", повлиян и от западния романтизъм – с островърхата шатровидна форма на камбанарията, луковидните форми на куполите и изящната орнаментика, която украсява фасадата на храма."

В деня на националния празник мястото има особена атмосфера. По-късно тук ще има и специално богослужение, водено от Старозагорския митрополит Киприян.

