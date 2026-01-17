На опашката за евро (ОБЗОР)

За втора събота касите на Българската народна банка в страната работят извънредно за обмяната на левове в евро.

Периодът на двойно обращение на двете валути вече навлезе във втората си половина, но опашките от хора, които искат да сменят парите си, не намаляват. А софиянец обмени 266 хиляди монети в клон на търговска банка.

Минусовите температури не отказаха желаещите и днес да обменят парите си. Оказва се, най-проблемна остава смяната на монетите.

В търговска банка трябваше да записвам час за броене на монети. А аз работя.

Колко монети?

Не са много, но достатъчно, за да има време. Видях, че има само два офиса, които работят и приемат и монети и тук за по-сигурно дойдох.



Само монети нося. Те са около 400-500 лева, но никъде не ги искат. Нямат машини.

Във Варна хората се изправят пред същите трудности.

Защо избрахте събота да дойдете да го направите?

Защото всяка друга банка ме връща. Казват, че не могат, не приемат монети в момента.

Много ли са ви монетите?

Около 40-50 лева на монети. Събрани от чанти, от джобчета, знаете как е. Не много, зависи. За някои може да са много. За някои са малко.



В смисъл, нямате цял бидон някъде скрит?

Нямам. Де да имах. Ние нямаме време през седмицата. По принцип съботата е най-удобно.

В Пловдив се оплакаха от бавно обслужване само на една каса.

Тука е единственото място, където работят с монети, но едно второ гишенце да си отворят. Човекът преди мен носеше точно 20 лева на жълти стотинки и 50 лева по 10 и 20 ст. и си изчака реда.



Не мога да обменя български лева за евроцентове. Като юридическо лице нямало такава опция. Само определено количество, което носих като монети, ми го дадоха като евроцентове, иначе български книжни левове не могат да ми дадат евроцентове.

Защо се отказахте?

Много бавно става и по един човек пускат на един час по един човек влиза.

А банка в София отчете рекорд - мъж занесе 266 000 броя монети с тегло над тон.

7 часа трябвали на служителите да преброят парите.



В офисите на същата банка само за 3 дни са занесени 10.9 милиона броя монети с общо тегло 46 тона.

До юни ще можем да обменяме безплатно валутата, като само за суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка.

