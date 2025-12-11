БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Очаква се депутатите да гласуват вота на недоверие. Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването. Вотът беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика.

Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

# Народно събрание #вот на недоверие

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
2
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
3
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
5
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
6
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
2
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
След протеста в София - напрежение по улиците на града
6
След протеста в София - напрежение по улиците на града

Още от: Политика

Реакции на политиците след антиправителствените протести в страната
Реакции на политиците след антиправителствените протести в страната
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 03:07 мин.
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:57 мин.
Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие Политически реакции след масовия протест и преди гласуването на вота на недоверие
Чете се за: 05:02 мин.
Депутатите ще гласуват вота на недоверие Депутатите ще гласуват вота на недоверие
Чете се за: 00:50 мин.
Българският президент - цар или пешка? Българският президент - цар или пешка?
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"
НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи СДВР: Задържани са 57 души по време на протеста снощи
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Почти двойно поскъпване на стоматологичните услуги у нас
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във...
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Ескалация по оста САЩ - Венецуела: Американската брегова охрана...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ