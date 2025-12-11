НА ЖИВО: Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков"

Очаква се депутатите да гласуват вота на недоверие. Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването. Вотът беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика.

Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.