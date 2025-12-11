Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година

Проблемът с неизплатените средства от НЗОК към аптеките е реален, задълбочаващ се и вече застрашава нормалното зареждане с медикаменти, особено в малките населени места и в семейните аптеки, които работят с ограничени обороти и финансират държавната лекарствена политика със собствени средства. Това заявиха в позиция до БНТ от Инициативния комитет от магистър-фармацевти от името на над 700 семейни аптеки в страната.

"Когато НЗОК не превежда дължимите суми в срок, аптеките се оказват в невъзможност да заплатят на дистрибуторите. А когато не могат да платят - не могат да зареждат нови лекарства. Това не е хипотеза, а предстояща последица, която ще засегне десетки хиляди хронично болни пациенти след Нова година, ако не бъдат осигурени средства в много кратки срокове", посочват от организацията.

Рискът е потвърден пред медиите и от член на Надзорния съвет на НЗОК – г-н Пламен Таушанов, според когото разплащане от резерва не се предвижда, а обичайният подход е плащанията да бъдат отложени за следващата година.

Инициативният комитет от магистър-фармацевти настоява да бъде отчетена реалната картина, защото "семейните аптеки са гръбнакът на достъпа до лекарства в страната, над 30% от аптеките са малки, независими обекти, за които забавяне на плащанията с месеци е финансово непоносимо, в редица населени места има само една аптека – ако тя не може да зарежда, целият регион остава без достъп до терапия."