БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази

За това алармират от Инициативния комитет от магистър-фармацевти от името на над 700 семейни аптеки в страната

Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година
Слушай новината

Проблемът с неизплатените средства от НЗОК към аптеките е реален, задълбочаващ се и вече застрашава нормалното зареждане с медикаменти, особено в малките населени места и в семейните аптеки, които работят с ограничени обороти и финансират държавната лекарствена политика със собствени средства. Това заявиха в позиция до БНТ от Инициативния комитет от магистър-фармацевти от името на над 700 семейни аптеки в страната.

"Когато НЗОК не превежда дължимите суми в срок, аптеките се оказват в невъзможност да заплатят на дистрибуторите. А когато не могат да платят - не могат да зареждат нови лекарства. Това не е хипотеза, а предстояща последица, която ще засегне десетки хиляди хронично болни пациенти след Нова година, ако не бъдат осигурени средства в много кратки срокове", посочват от организацията.

Рискът е потвърден пред медиите и от член на Надзорния съвет на НЗОК – г-н Пламен Таушанов, според когото разплащане от резерва не се предвижда, а обичайният подход е плащанията да бъдат отложени за следващата година.

Инициативният комитет от магистър-фармацевти настоява да бъде отчетена реалната картина, защото "семейните аптеки са гръбнакът на достъпа до лекарства в страната, над 30% от аптеките са малки, независими обекти, за които забавяне на плащанията с месеци е финансово непоносимо, в редица населени места има само една аптека – ако тя не може да зарежда, целият регион остава без достъп до терапия."

#Инициативният комитет от магистър-фармацевти #без лекарства #пациенти #НЗОК

Последвайте ни

ТОП 24

След протеста в София - напрежение по улиците на града
1
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
2
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
3
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста
4
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
5
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
6
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
2
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Здраве

Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във Великобритания, няма да подмине и България
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане стана ябълката на раздора
Чете се за: 02:22 мин.
Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово
Чете се за: 04:17 мин.
Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение Медицинските сестри и здравният министър разговаряха за заплатите - има ли решение
Чете се за: 01:37 мин.
Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати Национален протест на медицински специалисти: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
Какво е становището на БЛС за бюджета на НЗОК? Какво е становището на БЛС за бюджета на НЗОК?
Чете се за: 06:15 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото осигуряване
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд Четирима от задържаните след протеста на 1 декември остават окончателно в ареста, реши Софийски градски съд
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година Десетки хиляди хронично болни пациенти могат да останат без лекарства след Нова година
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост във...
Чете се за: 09:05 мин.
У нас
Коалицията на желаещите обсъжда обновения украински мирен план
Чете се за: 01:00 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът обсъжда бюджетите на ДОО и НЗОК
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Протестът на професионалистите по здравни грижи: Нашето заплащане...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ