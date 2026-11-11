НА ЖИВО: Депутатите ще обсъждат промени в данъчните закони

Депутатите ще обсъдят на първо четене в пленарната зала изменения в данъчните закони, предвижда проектопрограмата на Народното събрание. Промените бяха разгледани вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Първа точка е първото четене на изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, внесени от Министерския съвет. Проектът предвижда по-висок размер на данъчните облекчения за деца - 5000 евро за едно дете, 10 000 евро - за две деца, 15 000 евро - за три и повече деца, 12 000 евро за дете с увреждания. Предвижда се също ново данъчно облекчение за детско развитие - до 2000 евро на дете, като средствата ще покриват разходи за здравни, образователни и спортни дейности.

След това депутатите се предвижда да разгледат в пленарната зала изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане.

В проекта на дневен ред на парламента е първото гласуване на промени в Закона за местните данъци и такси.

Проектопрограмата за тази седмица предвижда още парламентът да обсъди изменения в Закона за акцизите и данъчните складове, които предвиждат акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия.

В проектопрограмата е и Законопроектът за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2021-2028 г. между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и три законопроекта за изменение на Закона за публичните финанси, както и на първо четене промени в Закона за Фискален съвет и автоматични корективни механизми.

В проекта на дневен ред е второто четене на изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност. В петък е предвиден редовен парламентарен контрол.

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