НА ЖИВО: Естония - България 0:0

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Двубоят започва в 19:00 часа.

Лига на нациите България - Исландия
Снимка: Startphoto.bg
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Станаха ясни съставите на Естония и България за двубоя от Лига на нациите. Срещата в Талин започва в 19:00 часа българско време.

Временният селекционер на България Атанас Рибарски сменя системата, като „трикольорите“ излизат с трима централни защитници: Росен Божинов, Валентин Антов и Стефан Велков. Зад тях под рамката е Пламен Андреев.

В средата на терена селекционерът залага на Илия Груев, Светослав Ковачев и Андриан Краев, а по фланговете ще действат Йоан Стоянов и Димитър Велковски. Напред атаката на България ще водят Лукас Петков и Георги Лазаров.

Естония България, състави:

Естония: 1. Карл Хайн, 6. Расмус Пеетсон, 3. Максим Паскотси, 16. Ерко Тугяс, 8. Карол Метс, 19. Михаел Шьонинг-Ларсен, 14. Патрик Кристал, 4. Матиас Кяйт, 20. Маркус Поом, 5. Роко Роберт Шайн, 8. Мартеен Паалберг.

България: 23. Пламен Андреев, 21. Димитър Велковски, 2. Росен Божинов, 13. Стефан Велков, 6. Валентин Антов, 22. Йоан Стоянов, 17. Светослав Ковачев, 4. Илия Груев, 8. Андриан Краев, 15. Георги Лазаров, 20. Лукас Петков.

Вижте още в прякото включване на Стефан Георгиев!

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