НА ЖИВО: Финал на "Евровизия" 2021 - вижте как Виктория представи България

Тази вечер е развръзката в дългоочаквания финал на "Евровизия" 2021.

Българският представител в конкурса е младата и талантлива Виктория Георгиева, която минути след 23 ч изпълни песента "Growing up is getting old".

Вижте във видеото как се представи нашата изпълнителка, а музикалното събитие от голямата сцена в Ротердам гледайте на живо по БНТ1 или ТУК:

Виктория след успеха: Готова съм за финала на "Евровизия"

Заради регламента на "Евровизия" сънародниците на Виктория от България нямат право да я подкрепят в гласуването, но това може да направят всички българи, живеещи в чужбина - в Европа и в Австралия.

Единственото условие е да гледат местните обществени телевизии и да гласуват на телефонните номера, които са изписани на техните екрани.

Гласуването за Виктория Георгиева, която излиза под номер 17, е от 00:05 до 00:50 ч българско време, а по регламент може да я подкрепите с до 20 есемеса или обаждания, както и чрез мобилното приложение на "Евровизия".

Преди изпълнението на Виктория Георгиева, тя беше представена на зрителите с кратка видео визитка, какъвто е регламентът за всеки участник: