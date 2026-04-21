НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах

Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов на първата пресконференция на партията след изборите в неделя. Той благодари на избирателите за подкрепата.

„Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. По-скоро на тези избори победи желанието за спокойствие, дълго управление и дълъг мандат, за да може да се сложи край на политическата нестабилност през последните 5 години", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

За него резултатът не е изненадващ и поздрави победилата формация на тези избори. По думите му „тя за добро или лошо ще носи съдбата на България в своите ръце поне следващите няколко години.

„За добро, защото е хубаво, когато има една партия, която поема отговорността и не носи отговорност освен пред своите избиратели за своите решения. За добро, защото няма да има други коалиционни партньори, които ще се опитват да извиват ръцете и към които от време на време, победилата партия да се опитва да прехвърли вината за едно или друго неуспешно решение. За лошо, именно поради тази причина – няма оправдания, няма кой да пречи. Резултатът е такъв какъвто не се е виждал почти от 1997 година“, обясни лидерът на "Възраждане".

От думите му стана ясно, че партията е доволна от резултата от вота.