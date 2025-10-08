НА ЖИВО: Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Екоминистърът представя резултати от проверката на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие
"В нашето общество се появява усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта. С моя заповед съм изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите и доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържани", заяви на брифинг министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи първите резултати от проверката, която разпореди, на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие.