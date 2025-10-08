НА ЖИВО: Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта

"В нашето общество се появява усещане за липса на справедливост и безнаказаност. Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека. Днес работим с една цел - да върнем държавността и справедливостта. С моя заповед съм изпратил експерти от Министерството на околната среда и водите, "Басейнова дирекция" и РИОСВ - Бургас на терен за проверка на наводнените терени и щетите и доколко превенцията, която е направена предните години и възстановяване на разрушените обекти са издържани", заяви на брифинг министърът на околната среда и водите Манол Генов, който представи първите резултати от проверката, която разпореди, на терените, засегнати от наводненията по Южното Черноморие.