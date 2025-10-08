ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори

Европейската комисия предявява иск срещу България пред Съда на Европейския съюз заради непълно транспониране на правилата на ЕС относно командироването на шофьори. Директива въвежда специфични правила за командироването на шофьори в сектора на автомобилния транспорт, които са от съществено значение за гарантиране на социалната закрила на шофьорите и за подобряване на условията им на труд.

България не е транспонирала напълно тази директива. Крайният срок за това беше 2 февруари 2022 г. България и Португалия са единствените две държави, които нарушават пълното транспониране на директивата.

Комисията счита, че усилията на властите до момента са недостатъчни и следователно сезира Съда срещу България и Португалия с искане за налагане на финансови санкции.

ЕК призова България и още три държави да транспонират правилно разпоредбите на Директивата за огнестрелните оръжия. Директивата определя общи минимални стандарти за придобиването, притежаването и търговския обмен на граждански огнестрелни оръжия, например огнестрелни оръжия, използвани за спортна стрелба и лов. Законодателният акт поддържа високи стандарти за сигурност и защита срещу престъпни деяния и незаконен трафик на огнестрелни оръжия. Комисията изпраща официални уведомителни писма до България, Дания, Франция и Кипър, които вече имат два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците, посочени от Комисията.

ЕК призова България, Ирландия и Испания да транспонират правилно разпоредбите на Директивата за сексуалното насилие над деца. ЕС има строги правила, криминализиращи сексуалното насилие над деца, сексуалната експлоатация на деца и материалите за сексуално насилие над деца в цяла Европа. Директивата включва минимални правила относно определението за престъпления и санкции и въвежда разпоредби за засилване на предотвратяването на тези престъпления и защитата на децата жертви. Законодателният акт изисква от държавите членки да гарантират, че на нарушителите са предоставени ефективни програми или мерки за интервенция. България, Ирландия и Испания не са транспонирали правилно на всички тези правила. Три държави разполагат с два месеца, за да отговорят и да предприемат необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да отнесе делата до Съда на Европейския съюз.

ЕК започна наказателна процедура срещу България и Хърватия заради неизпълнение на задължението за докладване съгласно правилата за вътрешния пазар на електроенергия. Директива установява общи правила за вътрешния пазар на електроенергия в рамките на ЕС, с цел създаване на конкурентен, ориентиран към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на електроенергия в ЕС. Спазването на нейните разпоредби е от решаващо значение за осигуряване на справедлив и интегриран енергиен пазар във всички държави членки. Съгласно член 5, параграф 9 от Директивата, всички държави членки са били длъжни да предоставят на Комисията доклади относно прилагането на член 5 от същата директива до 1 януари 2025 г. Тези доклади подробно описват необходимостта и пропорционалността на публичните интервенции в ценообразуването на електроенергията, включително оценка на напредъка към постигане на ефективна конкуренция между доставчиците на електроенергия и преход към пазарни цени. България и Хърватия все още не са представили изискваните доклади, като по този начин не са изпълнили задълженията си за докладване съгласно Директивата за електроенергията. Поради това Комисията изпраща официални уведомителни писма до България и Хърватия, които вече имат два месеца, за да отговорят и да уведомят за своите доклади.