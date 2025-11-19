БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го...
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура

У нас
Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура
Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Геопространствените технологии са гръбнакът, когато говорим за важни реформи като национална транспортна схема, интегриран билет и цифрова инфраструктура. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на 26-ата конференция, посветена на Световния ден на Географските информационни системи. Събитието беше организирано от ЕСРИ България, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

"Публикувахме за обществено обсъждане новия Закон за обществения транспорт - в неговото сърце стои единният билет. Данните, които ще се събират от всяко превозно средство ще показват както местоположение и разписание, така и колко души се превозват в него, което пък ще е информация за това колко ефективно държавата харчи парите си за транспорт. Единният билет също се нуждае от геопространствени технологии, защото без тях трудно може пътувате от една точка до друга и да ползвате услугите на няколко оператора", посочи вицепремиерът.

"Системата за пръв път ще събере на едно място информация за транспортната инфраструктура - спирки, гари, и ще осигурява в реално време информация за разписания, маршрути, ремонти и транспортни връзки", добави той.

Гроздан Караджов каза още, че много важно е мястото на Географските информационни системи в развитието на Единната информационна точка. Чрез нея МТС интегрира пространствени данни за над 208 000 обекта и близо 64 000 км електронни съобщителни, електропреносни, електроразпределителни и жп мрежи.

Чрез тази платформа осигуряваме прозрачност, бърз достъп до информация и по-ефективно взаимодействие между институции, оператори и граждани, бе категоричен вицепремиерът Караджов. По думите му, това е пример за модерно управление, базирано на данни и технологии, което се използва и за контрол на изпълнението на една от най-мащабните инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост за високоскоростен интернет в отдалечени места.

# Гроздан Караджов #министър Гроздан Караджов #електронен билет #достъп до интернет #новини в Метрото

