Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество

Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Законът беше приет на първо четене

Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Ресорната парламентарна комисия гласува, в Закона за държавния бюджет, 52% увеличение на заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество.

Законът беше приет на първо четене. Въпреки острите критики на опозицията мнозинството прие план-сметката за догодина.

"Възраждане", МЕЧ и ПП-ДБ видяха необосновано увеличение на разходите за заплати. Те отчетоха, че през март тази година разходите са били увеличени 65% - от близо 9 милиона лева са нараснали на 14,75 млн. лв.

В план-сметката за следващата година разходите за заплати нарастват с още 52%.

От Комисията за противодействие на корупцията не отговориха на повечето поставени въпроси от страна на опозицията - защо се налага това увеличение, колко са били служителите на комисията и ще се увеличи ли броят им през следващата година, както и каква е средната заплата там.

С 12 гласа "за ", 8 "против" и без "въздържал се" бюджетът за 2026 беше приет. Предвидените средства за Антикорупционната комисия са малко над 13 милиона евро, от тях почти 11,5 милиона са за персонал.

Средствата за Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество са 8,5 милиона евро, от които за персонал са малко над 7 милиона евро.

Парламентарните комисии по образование и наука, по енергетика, по конституционни и правни въпроси, по електронно управление, по правата на човека и вероизповеданията и по демографската политика, децата и семейството също одобриха на първо четене държавния бюджет за догодина.

