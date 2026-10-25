НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота

Авторитетни анализатори и коментатори и първи политически реакции ще очертаят голямата картина на вота и възможните последствия от него в специалната програма на БНТ 1 "Нощта на избора". Водещи са Бойко Василев и Аделина Радева.

С модерна визия и най-актуалните данни БНТ дава възможност на зрителите да видят първи прогнозните резултати и да проследят в реално време победителите в президентската надпревара.

Сградата на Българската национална телевизия отново ще привлече вниманието, като се превърне в най-големия екран в България за резултатите от вота. Впечатляваща светлинна визуализация ще покаже актуалните резултати от избора за президент и вицепрезидент в центъра на столицата.