БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и...
Чете се за: 00:45 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова...
Чете се за: 00:45 мин.
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Запази
живо нощта избора очакване резултатите вота
Слушай новината

Авторитетни анализатори и коментатори и първи политически реакции ще очертаят голямата картина на вота и възможните последствия от него в специалната програма на БНТ 1 "Нощта на избора". Водещи са Бойко Василев и Аделина Радева.

С модерна визия и най-актуалните данни БНТ дава възможност на зрителите да видят първи прогнозните резултати и да проследят в реално време победителите в президентската надпревара.

Сградата на Българската национална телевизия отново ще привлече вниманието, като се превърне в най-големия екран в България за резултатите от вота. Впечатляваща светлинна визуализация ще покаже актуалните резултати от избора за президент и вицепрезидент в центъра на столицата.

#специална програма за изборната нощ #президентски избори 2026

Водещи новини

Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)
Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев,...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч" ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
Балкани
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Мащабна инвестиция в строителството е една от водещите версии за...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ