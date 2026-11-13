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НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев с коментар от Дъблин
от
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11:23, 13.11.2026
Чете се за: 00:02 мин.
По света
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Премиерът Румен Радев с коментар от Дъблин.
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#Дъблин
#Румен Радев
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