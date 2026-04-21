НА ЖИВО: Костадин Костадинов: Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах

Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. Това каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов на първата пресконференция на партията след изборите в неделя. Той благодари на избирателите за подкрепата.

„Може би трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах. По-скоро на тези избори победи желанието за спокойствие, дълго управление и дълъг мандат, за да може да се сложи край на политическата нестабилност през последните 5 години", каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

За него резултатът не е изненадващ и поздрави победиата формация на тези избори. По думите му „тя за добро или лошо ще носи съдбата на България в своите ръце поне следващите няколко години.