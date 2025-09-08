Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка. В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.