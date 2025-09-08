БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Политическа криза във Франция заради бюджета: Премиерът...
Премиерът Желязков за "деребеите" в речта на...
Терористична атака с жертви в Йерусалим
ДЕНЯТ НА СЪЕДИНЕНИЕТО

Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България

bnt avatar logo от БНТ
Кулминацията на тържествата за Деня на Съединението е в Пловдив. В 20:30 часа на площад „Съединение“ в града пред едноименния паметник започва тържествена заря-проверка. В нея участват представителни формирования от Съвместното командване на специалните операции, 110-ти логистичен полк и 91-ви инженерен батальон за обща поддръжка от Сухопътните войски, Трета авиационна база и 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили.

#Тържествена заря-проверка #деня на съединението #Пловдив

