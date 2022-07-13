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Националният отбор по борба при момичета и момчета тръгват за Европейско първенство

от БНТ
14:54, 13.07.2022
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Националният отбор по борба при момичета и момчета тръгват за Европейско първенство
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Българските състезатели по борба при момичета и момчета ще стартират на Европейското първенство в Загреб (Хърватия) от 16 до 19 юли.

В състава е и Альоша Илиев (48 кг), европейски вицешампион от 2021 година. Повечето ни състезатели ще направят дебют на първенството.

При момичетата селекционерът Мирослав Гешев и помощниците му Александрина Кашинова, Михаил Михов, Христо Динев, Диан Иванов и Методи Сичков ще разчитат на следните състезателки:

36 кг Хрисиана Христова, "Стефан Караджа", Елхово
39 кг Марсела Георгиева, Борба и самбо", Ямбол
42 кг Даяна Стойчева, "Берое", Стара Загора
42 кг Станимира Велчева, "Загорец", Нова Загора
46 кг Андреа Нисева, "Димитър Кумчев", Асеновград
46 кг Ивета Иванова, "Странджа-2011", Средец
50 кг Стефани Лазарова, "Рилски спортист", Самоков
54 кг Илинка Стефанова, "Рилски спортист", Самоков
62 кг Габриела Сичанова, "Рилски спортист", Самоков
66 кг Наталия Динева, "Берое", Стара Загора

При момчетата в свободния стил старши треньорът Диан Динчев и помощниците му Александър Грибков, Недялко Недялков, Мирослав Колев и Кирил Ханджийски ще водят следните млади борци:

38 кг Александър Делчев Локомотив Пловдив
41 кг Валериос Захарядис Би Риал Сандански
44 кг Берке Ибрям Дан Колов Елена
48 кг Есат Бозали Локомотив Пловдив
52 кг Георги Тодоров Берое Ст.Загора
57 кг Егор Карамалак Илия Павлов В.Търново
62 кг Христо Драгнев Янчо Патриков-ЦСКА София
62 кг Венелин Георгиев Левски София
68 кг Христо Петров АСК Сливен Сливен
68 кг Божидар Добрев Дан Колов Елена
75 кг Каан Демиров Борба Шумен
75 кг Валентин Илиев Митекс Благоевград
85 кг Евгени Милев Би Риал Сандански

В класическия стил треньорите Светлин Шиндов, Димчо Димчев и Леонид Христов ще разчитат на следните състезатели:

38 кг Калоян Иванов, "Ботев-93", Враца
38 кг Мартин Костов, "ЦСКА", София
41 кг Денислав Донков , "Левски", София
44 кг Станислав Димитров, "Стоян Николов", Златица
48 кг Альоша Илиев, "Плевен", Плевен
52 кг Кристиян Петков, "Стоян Николов", Златица
52 кг Божидар Лазаров, "Рилски спортист", Самоков
57 кг Цветелин Ангелов, "Плевен", Плевен
62 кг Георги Кръстев, "Рилски спортист", Самоков
62 кг Валентин Валентинов, "Ботев-93", Враца
68 кг Сергей Стоев, "Балкан", Ботевград
75 кг Иво Димитров, "ЦСКА", София
85 кг Радостин Василев, "ЦСКА", София

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