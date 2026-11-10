Над 10 души са транспортирани в Ямболската болница след тежката катастрофа на АМ „Тракия“
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Снимка: БТА
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По първоначална информация над 10 души са транспортирани в спешното отделение на Ямболската многопрофилна болница за активно лечение „Свети Пантелеймон“.
В приемането на пациенти участват всички екипи от областната болница, както и екипи на Спешна помощ изпратени от Сливен, Бургас и Стара Загора.
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