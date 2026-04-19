БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Над 20 сигнала за проблеми с машините в Ямболско

від БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Машина отказа в Стралджа, в секцията преминаха на хартиено гласуване

Снимка: БТА
Над 20 сигнала за нередности с устройствата за машинно гласуване са постъпили в Районната избирателна комисия в Ямбол, съобщи председателят на РИК. Най-често машините не отпечатват бюлетина или изкарват нечетлив откъс, от който не може да се установи вотът.

По указания на ЦИК в тези случаи на избирателите се дава възможност да гласуват с хартиена бюлетина.

Машинното гласуване е окончателно прекратено само в една секция – в Стралджа, където устройството не е проработило още при тестовете. Така секциите с машинен вот в областта са 154.

Проблем има и в секция в село Малък манастир, община Елхово, където машината не отпечатва начален отчет и се очаква решение дали да се премине изцяло към хартиено гласуване.

В останалите секции затрудненията са отстранени след намеса на техници и устройствата вече работят нормално.

В началото на деня в 11 секции е имало липсващи членове на комисии, но те вече са заменени.

Към този час не се отчита по-висока избирателна активност. В първите два часа през секциите са преминали средно по 30–40 души, а обобщени данни се очакват на обяд.

