Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ

Президентският дебат е най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер, а БНТ 1 е лидер в телевизионния ефир.

Дебатът е гледан средно от близо 600 000 (598 566) зрители на база целева аудитория 4+ години.

Постигнатите аудиторен дял и рейтинг са съответно - 27,6 % и 9,8 %, според официалните пийпълметрични данни на GARB.

Есклузивното предаване е достигнало до над един милион зрители (1 040 348).

В дигиталните платформи на БНТ - сайтове, социални мрежи и Youtube, са генерирани половин милион гледания.