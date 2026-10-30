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Над един милион зрители са гледали президентския дебат по БНТ

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един милион зрители гледали президентския дебат бнт
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Президентският дебат е най-гледаното телевизионно съдържание в четвъртък вечер, а БНТ 1 е лидер в телевизионния ефир.

Дебатът е гледан средно от близо 600 000 (598 566) зрители на база целева аудитория 4+ години.

Постигнатите аудиторен дял и рейтинг са съответно - 27,6 % и 9,8 %, според официалните пийпълметрични данни на GARB.

Есклузивното предаване е достигнало до над един милион зрители (1 040 348).

В дигиталните платформи на БНТ - сайтове, социални мрежи и Youtube, са генерирани половин милион гледания.

#телевизионен ефир #аудитория #президентски дебат

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