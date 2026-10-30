Грайфер, не по-малък от 4 мм - МВР проверява подготовката на шофьорите за предстоящата зима

Броени дни до началото на Акция "Зима". Целта на кампанията на МВР е да повиши пътната безопасност през студените месеци. За какво ще следят служителите на реда?

Основната цел на акцията, която се провежда всяка година, е да се увеличи безопасността по пътищата. Статистиката за зимните периоди не е добра. През 2023 - 2024 г. 105-има души са загинали на пътя, през 2024 - 2025 г. - 128, а миналата зима - 127.

Акцията ще се проведе на 3 етапа. От 1 до 10 ноември ще се проверява как автомобилите са подготвени за зимата.

От 11 до 20 ноември ще се проверяват пешеходците на пътя и това дали те са толерантни.

А от 21 до 30 ноември ще се проверяват всички участници в движението.

В България няма изискване гумите на автомобила да са зимни, но това е препоръчително. Ако не са зимни, грайферът трябва да е 4 мм. Освен гумите шофьорите трябва да проверят осветлението, отоплението, да заредят с антифриз и зимна течност за чистачки.

Акция "Зима" започва на 1 ноември

Сергей Алексов, зам.-началник на отдел "Пътна полиция", ГДНП:" Основното изискване към тях ще бъде същите да бъдат подготвени за движение при зимни условия - от 15 ноември до 1 март съгласно Закона за движение по пътищата превозните средства трябва да бъдат с гуми, които са за зимни условия. Ако не са, да имат не по-малко от 4 мм грайфер." Марта Петрова, Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата": "Видимостта на пешеходците в тъмната част на денонощието, особено на децата като уязвими участници на движението, правилното използване на индивидуални електрически превозни средства, вниманието и кондицията на водачите по отношение на скорост, дистанция и при изпълнението на маневри по време на движение."

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