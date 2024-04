Напрежение в Брюксел заради спряна конференция на крайната десница

Полицията в Брюксел спря конференция на европейски политици от крайната десница, след които унгарският премиер Виктор Орбан и бившият британски евродепутат Найджъл Фараж. По заповед на един от общинските кметове в белгийската столица силите на реда се намесиха вчера и прекратиха събитието на европейските крайнодесни и консервативни партии. Премиерът на Белгия Александър де Кро обаче категорично осъди действията на полицията.

Конференцията на крайната десница се очакваше с интерес в белгийската столица заради участието на ключови фигури като Орбан и Фараж. Европейските крайно десни обаче трябваше на няколко пъти да променят мястото на събитието си, защото няколко собственици на зали отказаха да ги приемат. В крайна сметка те намериха помещение за събитието си в Сен Жос - една от брюкселските общини. Кметът на общината обаче - Емир Кир, член на белгийската социалистическа партия, изпрати полицията, за са спре събитието. Найджъл Фараж определи действията му като връщане към времето на Съветския съюз.

Кметът на Сен Жос Емир Кир обясни, че е решил да спре събитието, за да гарантира обществената безопасност. С публикация в X премиерът на страната Александър де Кро обаче остро осъди неговите действията и спирането на конференцията.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop.