"Навални" с награда БАФТА, Христо Грозев не беше допуснат до церемонията

Името на Христо Грозев отново е в заглавията на новините. Разследващият журналист, който се издирва от руските власти и живее под заплаха за живота му, не беше допуснат на церемонията по връчването на британските филмови награди БАФТА.

Поканата му беше оттеглена с аргумента, че неговото присъствие би представлявало риск за обществената сигурност. Така българинът не можа да се качи на сцената заедно с екипа на документалното разследване "Навални". Лентата, в която участва Грозев, спечели награда за най-добър документален филм.

"На Западния фронт нищо ново" с рекордните 7 награди БАФТА

"Навални" - документалният филм за покушението срещу най-яростния критик на Кремъл. В годината, в която Русия води война в Украйна и в която опозиционерът продължава да се намира в затвор, триумфът на лентата за Алексей Навални беше очакван.

Неочаквано беше решението на Британската академия за кино и телевизия да оттегли поканата си към Христо Грозев да присъства на церемонията. Българският журналист е бил информиран, че присъствието му представлява "риск за обществената сигурност".

Свързахме се с Христо Грозев, но той отклони поканата за коментар, поради физическа невъзможност. В Туитър той определи това решение като опит да бъде заглушен, вместо за бъде усилен гласът на независимите журналисти.

Ето какво написа Грозев:

"С изненада установих, че аз и цялото ми семейство имаме забрана от британската полиция да посетим церемонията по раздаване на наградите БАФТА, за които е номиниран документалният филм "Навални". Като причина е посочено, че ние "представляваме заплаха за обществената сигурност". Разбирам желанието гражданите да бъдат в безопасност (но не ми е ясно как точно синът ми и дъщеря ми представляват такава). Моменти като този показват колко се е увеличила опасността да бъдеш независим журналист по света. Опасни са не само диктаторите-убийци, а и това, че цивилизованият свят, за който тези журналисти се борят, се опитва да заглуши гласа им, вместо да разпространява казаното от тях".

I was surprised to discover that my whole family and I have all been banned by British police from attending this weekend's BAFTA awards where the documentary #Navalny is nominated. The reason stated: we "represent a public security risk". (1/3)

— Christo Grozev (@christogrozev) February 17, 2023





В края на миналата година Кремъл обяви за издирване Христо Грозев, заради серия от негови разследвания. Отличеният филм разказва за опита за убийство на руския опозиционер Алексей Навални.

В него Грозев споделя как с колегите му са разкрили подробности за заговора за отравянето на най-известния критик на Владимир Путин и как са стигнали до извода, че Русия е замесена. Екипът на филма "Навални" посвети наградата си на Христо Грозев и от сцената изразиха съжаление, че той не присъства на церемонията.