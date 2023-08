Неймар отбеляза два гола при успех на ПСЖ в Република Корея

Бразилската звезда Неймар изигра първи мач за Пари Сен Жермен от близо 6 месеца насам и вкара два гола за победата на тима над южнокорейския Джеонбук Хюндай Моторс, спечелена от френския шампион с 3:0.

До момента той не бе изиграл нито една минута за ПСЖ в предсезонните контроли, като очевидно нападателят е напълно възстановен от операцията на десния си глезен през март.

Неймар вкара първия си гол след серия от дрибъли в края на първото полувреме. В 83-ата минута той отбеляза второто си попадение, след като бе изведен отляво от Фабиан Руис. Третият гол бе дело на испанския нападател Марко Асенсио малко преди края на редовното време.

