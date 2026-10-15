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Никола Серафимов се завръща, Веласкес определи групата за мача с НЕК Ниймеген

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Спорт
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Двубоят на стадион „Гофертстадион“ е днес, 15 октомври от 22:00 часа.

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Снимка: Startphoto.bg
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Група от 21 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 2-ия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа 2026/27 срещу НЕК Ниймеген. Двубоят на стадион „Гофертстадион“ е днес, 15 октомври от 22:00 часа.

Защитникът от Република Северна Македония Никола Серафимов се завръща след контузия. В разширения състав място намира и Мазир Сула, който пропусна гостуването на Черно море преди четири дни. Аут остават Адриан Райчев, Петко Христов, Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов, които са без картотека за Европа. Асен Митков и Акрам Бурас също са извън сметките.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Хевертон, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Никола Серафимов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Евертон Бала, Мазир Сула, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #Хулио Веласкес #ПФК ЛЕВСКИ

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