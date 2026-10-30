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Николай Найденов: Има силен политически ангажимент за укрепване на усилията срещу изпирането на пари

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Снимка: БТА
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Групата за финансови действия (FATF) в Париж единодушно гласува за изваждането на България от т.нар. „сив списък“ за изпиране на пари по време на пленарно заседание, проведено на 30 октомври 2026 г. В списъка попадат държави със слабости в системите им за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през октомври 2023 г.

Изпирането на пари превръща печалбите от измами, корупция, контрабанда и трафик в привидно законни доходи. Същите канали се използват и за финансиране на тероризъм и на разпространението на оръжия за масово унищожение, посочват от Министерство на правосъдието.

МинистърНайденов участва в пленарната сесия на Групата за финансови действия. В речта си пред делегатите той посочи законодателните изменения в Наказателния кодекс, приети от Народното събрание.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „България осъществи широкообхватна реформа на Наказателния кодекс, променяйки основния си подход към криминализирането на тероризма чрез създаването на изцяло нова глава в него. Въведени са и значителни изменения в наказателно-процесуалното законодателство, както и в Закона за административните нарушения и наказания, които вече са в сила.“

Министърът акцентира, че промените вече позволяват юридическите лица да бъдат подведени под отговорност, дори когато от престъплението не е била извлечена пряка облага се посочва в прессъобщението.

Министър Найденов посочи, че усилията за укрепване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма ще продължат, подкрепени от силен политически ангажимент.

Николай Найденов, министър на правосъдието: „Сега сме съсредоточени върху ефективността и дълготрайните резултати при прилагането на тази рамка. Като надежден партньор в глобалната мрежа за борба с изпирането на пари, България остава ангажирана с успешното си сътрудничество със съответните заинтересовани страни на международно равнище.“

Изваждането от „сивия списък“ на България е една от мерките в управленската програма на правителството в частта „Демонтаж на олигархичния модел и антикорупционни политики“.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Страната ни изпълни всички 40 препоръки на FATF, с което стана част от над 200 юрисдикции и държави, които прилагат международните стандарти за изпиране на пари."

За гражданите това означава улесняване на паричните преводи от и за чужбина. Досега чуждестранните банки забавяха плащанията, свързани с България, за допълнителни проверки. Изваждането от „сивия списък“ ще подобри инвестиционния климат, ще увеличи ликвидността на българските фирми и ще намали ценовия натиск върху крайните потребители. По-бързите разплащания ще постигнат икономически ефект, който се изразява в изсветляване на сивата икономика, защита от измами и разкриване на нови работни места, посочват от ведомството.

#сив списък #Николай Найденов #пране на пари #министерство на правосъдието

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