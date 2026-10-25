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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Ниска избирателна активност в Русенска област спрямо предишните президентски избори

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Чете се за: 02:25 мин.
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Русе, избори
Снимка: БТА
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16.43% е избирателната активност в Русенска област към 16.00 ч. Във вота са участвали 32 133 от общо 195 583 души, имащи право на глас. На предишните президентски избори през 2021 г. активността по същото време на деня е била 28.12%.

Няма нови сигнали за неработещи машини, информират от Районната избирателна комисия. Припомняме, че в две секции в Щръклево и Сандрово се премина изцяло към гласуване с хартиени бюлетини заради непоправими проблеми с електронните устройства. В единия случай става въпрос за неизправност с мрежовото захранване на машината, а в другия тя въобще не е стартирала и сензорният екран не е функционирал.

До момента има подадени четири сигнала за нарушения. В секция в духовното мюсюлманско училище „Мирза Саид Паша“ в Русе са били пуснати видеоклипове с руски шлагери и включен силен звук, като по този начин се пречело на концентрацията на гласуващите. При проверката на РИК е установено, че музиката вече е спряна. На тел. 112 пък е подаден сигнал, че в друга секция при сгъната на две контролна разписка хартията прозира и е възможно да се види изборът, който е направил избирателят. Проверката обаче не е установила нарушение.

Според член на инициативен комитет, в изборното помещение членове на комисията не са допуснали журналисти да отразят начина му на гласуване. Това е довело до напрежение, но впоследствие журналистите са допуснати. Последната жалба касае секция в Каран Върбовка, където гласоподавателка е попълнила хартиена бюлетина пред комисията, а според подателя на жалбата е трябвало да бъде обявена за невалидна и да не се зачита при преброяване на гласовете. По последните два случая от РИК все още не са се произнесли.

Изборният ден в Русенска област е стартирал навреме във всички секции, като се е наложило да бъдат направени замени на членове в общо 14 от тях. Секциите в областта са общо 335.

#президетски избори #Русе #избирателна активност

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