Носителят на Нобелова награда за литература е южнокорейската писателка Хан Канг

Южнокорейската писателка Хан Канг спечели Нобеловата награда за литература за 2024 г. Журито обяви, че ѝ присъжда приза заради нейната поетична проза, която „се изправя срещу исторически травми и излага на показ крехкостта на човешкия живот“.

През 2016 г. Хан Канг спечели международна награда "Букър" с "Вегетарианката" - роман, който разказва за задълбочаващото се психично заболяване на жена, пренебрегвано от семейството ѝ. Днес южнокорейската писателка стана и първата азиатка, която е лауреат на Нобелова награда за литература.

BREAKING NEWS

The 2024 #NobelPrize in Literature is awarded to the South Korean author Han Kang “for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life.” pic.twitter.com/dAQiXnm11z