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Нов чужденец в редиците на Балкан

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Центърът ще се подвизава под коша на "зелените".

Нов чужденец в редиците на Балкан
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В Балкан също не са приключили с трансферите. „Зелените“ си осигуриха услугите на още един чужденец, който вече е под №8 от началото на лятото до този момент и е картотекиран в състава за мачовете от Еврокъп. Под коша на балканци ще се подвизава Съкмейл Матън, обявиха официално от клуба тази вечер.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от BC Balkan (@balkanbotevgrad)


Това означава, че центърът ще може да дебютира за действащите шампиони в НБЛ още утре (сряда), когато ще домакинстват на Бахчешехир в среща от втория кръг в група D. За момента няма яснота дали американецът ще се сдобие и с картотека за родния елит, където редовният сезон ще стартира на 10 октомври (събота).

През миналия сезон той демонстрира своите възможности в КРКА Ново Место, където оставя добри впечатления с екипа на словенците. Матън финишира 11.7 точки, 5.0 борби и 1.8 асистенции за 32 мача в елита на Словения, докато в Адриатическата лига приключва с по 12.5 точки, 6.0 овладени под двата ринга топки и 1.7 завършващи подавания за 26 срещи.

Преди това 28-годишният баскетболист има периоди в нидерландския Ландстеде Хамърс, чешките Острава и ЧЕЗ Нимбрук, като неговата кариера преминава още на литовска земя, играейки за Мажейкяй и Ювентус Утена.

208-сантиметровият трупа опит на колежанско ниво в Бостън Юнивърсити между 2017 и 2022 година.

#Съкмейл Матън #Еврокъп 2026/2027 #НБЛ за мъже 2026/2027 #БК Балкан Ботевград

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