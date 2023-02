Нов ракетен обстрел в центъра на Харков, Канада изпрати първият танк "Леопард 2" за Украйна

Ракетен обстрел в центъра на Харков. Поразена е жилищна сграда, има пострадали, избухнал е пожар. За това съобщи в Телеграм кметът на североизточния украински град.

Междувременно Канада изпрати първия танк "Леопард 2" за Украйна. Той беше натоварен на военно-транспортен самолет C-17 на летището в Халифакс.

На 26 януари канадският министър на отбраната Анита Ананд обяви, че на Киев ще бъдат предоставени общо четири бойни танка германско производство. В Туитър министърът посочи, че Канада е солидарна с Украйна и ще продължи да ѝ предоставя оборудването, от което има нужда.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we’ll continue to provide Ukraine’s Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6