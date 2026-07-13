Нова размяна на удари между САЩ и Иран

Съединените щати са нанесли нова вълна от удари срещу Иран тази нощ. От Централното американско командване съобщиха, че са поразени десетки цели.

За първи път американските военни са използвали така наречени еднопосочни морски дронове. В отговор Иран атакува американски бази в Бахрейн и Кувейт. Революционната гвардия твърди, че в Кувейт е била унищожена система за противовъздушна отбрана, както и депо за гориво.

В Бахрейн иранците са атакували команден център за дронове. Заради нова ескалация на напрежението между Вашингтон и Иран, цената на петрола продължава да скача.