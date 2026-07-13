Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия

Външните министри на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел. Очаква се те да обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия.



Българското правителството одобри миналата седмица официалната си позицията за санкциите. Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на “Лукойол” Вагит Алекперов, както на руска фирма, която доставя резервни части за софийското метро. България е представена на срещата в Брюксел от външния министър Велислава Петрова. В срещата на министрите на външните работи от Европейския съюз ще участва и украинският им колега Андрий Сибиха.

Министрите ще обсъдят и укрепването на сигурността в региона на Черно море. Другата важна тема на срещата е ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Иран и подновяването на военните действия. Министрите ще обсъдят и ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг, включително възможностите за допълнителни санкции срещу израелски заселници на Западния бряг, които извършват насилие, както и забрана на вноса на стоки от израелски селища.