БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Външните министри на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел. Очаква се те да обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия.

Българското правителството одобри миналата седмица официалната си позицията за санкциите. Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руския патриарх Кирил и на собственика на “Лукойол” Вагит Алекперов, както на руска фирма, която доставя резервни части за софийското метро. България е представена на срещата в Брюксел от външния министър Велислава Петрова. В срещата на министрите на външните работи от Европейския съюз ще участва и украинският им колега Андрий Сибиха.

Министрите ще обсъдят и укрепването на сигурността в региона на Черно море. Другата важна тема на срещата е ситуацията в Близкия изток в контекста на последните събития в Иран и подновяването на военните действия. Министрите ще обсъдят и ситуацията в ивицата Газа и Западния бряг, включително възможностите за допълнителни санкции срещу израелски заселници на Западния бряг, които извършват насилие, както и забрана на вноса на стоки от израелски селища.

#21-ви пакет санкции #21-ви пакет санкции срещу Русия #външни министри на ЕС #външни министри от ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
2
За 35 години Конституцията на България е била променяна шест пъти
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
3
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и захлаждане, август се очаква да е като миналата година
4
Симеон Матев: До края на юли ще се редуват нормални летни дни и...
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата на бившето училище
5
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за тежката катастрофа на АМ „Тракия“
6
Окръжният съд в Бургас ще гледа утре мярката на обвиняемия за...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
6
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...

Още от: Русия

Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале
Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале
Руска атака срещу Киев: Зеленски отново призова за подкрепа за украинската ПВО Руска атака срещу Киев: Зеленски отново призова за подкрепа за украинската ПВО
Чете се за: 00:45 мин.
Енергийна криза в Русия: Москва забрани износа на дизелово гориво Енергийна криза в Русия: Москва забрани износа на дизелово гориво
Чете се за: 02:05 мин.
Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ Светослав Бенчев за конфрикта в Иран: България може да бъде успешен център за търговия с природен газ
Чете се за: 04:20 мин.
Подкрепа за Украйна, повече инвестиции в отбраната и енергийни коридори – акцентите от участието на Радев в Анкара Подкрепа за Украйна, повече инвестиции в отбраната и енергийни коридори – акцентите от участието на Радев в Анкара
Чете се за: 04:00 мин.
Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса? Срещата на върха на НАТО: Какво се разбраха лидерите на Алианса?
Чете се за: 05:20 мин.

Водещи новини

Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на АМ "Тракия" край Карнобат
Съдът в Бургас решава за ареста на шофьора на тира, причинил...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Прокуратурата в Кюстендил ще представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница Прокуратурата в Кюстендил ще представи повече информация за тежката катастрофа край Дупница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия Външните министри на страните от ЕС обсъждат 21-ия пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отново пред съда: Шефът на ВиК – Бургас обжалва постоянния си...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Мащабна акция на полицията в цялата страна след фаталните...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Тир с износени гуми е спрян от движение на АМ "Тракия"
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Жертви на горещите вълни: Рекорден брой удавени в Европа
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ