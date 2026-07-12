Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале

Европейската комисия официално препоръча спиране на финансирането на биеналето във Венеция, заради участието на Русия.

Това означава, че световноизвестното изложение няма да получи безвъзмездната европейска помощ от 2 милиона евро. В социалната мрежа Екс заместник-председателят на Комисията Хена Виркунен съобщи, че Комисията е препоръчала да се прекрати субсидията. В знак на протест заради участието на Русия, през април международното жури подаде оставка.

Президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението с аргумента, че изкуството трябва да остане пространство за диалог без цензура.