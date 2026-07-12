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Заради участието на Русия: ЕС спира субсидията за Венецианското биенале

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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заради участието русия спира субсидията венецианското биенале
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Европейската комисия официално препоръча спиране на финансирането на биеналето във Венеция, заради участието на Русия.

Това означава, че световноизвестното изложение няма да получи безвъзмездната европейска помощ от 2 милиона евро. В социалната мрежа Екс заместник-председателят на Комисията Хена Виркунен съобщи, че Комисията е препоръчала да се прекрати субсидията. В знак на протест заради участието на Русия, през април международното жури подаде оставка.

Президентът на Биеналето Пиетранджело Бутафуоко защити решението с аргумента, че изкуството трябва да остане пространство за диалог без цензура.

#Венецианското биенале #спира субсидията #участие на Русия #ЕС

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