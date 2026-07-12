Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия?

Биеналето във Венеция може да се сблъска със съкращаване на финансирането от ЕС поради „отварянето на руския павилион на световноизвестното изложение за първи път от началото на войната в Украйна“, заяви заместник-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен, цитирана от ДПА.

„Комисията официално препоръчва на EACEA (The European Education and Culture Executive Agency – бел.ред.) да прекрати субсидията от 2 милиона евро за Биеналето във Венеция“, написа Виркунен в социалната мрежа X, като се позова на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

„Културата в Европа – финансирана с парите на данъкоплатците – трябва да насърчава и защитава демократичните ценности“, допълни тя в своя пост. "Тези ценности не се зачитат в днешна Русия.“

Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години, за първи път тази година, след като на 24 февруари 2022 г. започна мащабна инвазия в Украйна.

През 2022 г. художниците, които трябваше да участват в изложбата, спонтанно се оттеглиха в знак на протест срещу войната.

През 2024 г. Москва позволи на Боливия да използва павилиона.

Според по-ранна информация от Брюксел, Европейската комисия в момента предоставя на Фондацията на Биеналето общо 2 милиона евро за период от три години в подкрепа на филмови продуценти и имерсивни технологии.

Руският павилион на Венецианското биенале остана отворен само за три дни, тъй като срещна остра съпротива.