БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съкращават парите на Венецианското биенале заради участието на Русия?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Запази
Венецианско биенале
Снимка: БТА
Слушай новината

Биеналето във Венеция може да се сблъска със съкращаване на финансирането от ЕС поради „отварянето на руския павилион на световноизвестното изложение за първи път от началото на войната в Украйна“, заяви заместник-председателя на Европейската комисия Хена Виркунен, цитирана от ДПА.

„Комисията официално препоръчва на EACEA (The European Education and Culture Executive Agency – бел.ред.) да прекрати субсидията от 2 милиона евро за Биеналето във Венеция“, написа Виркунен в социалната мрежа X, като се позова на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

„Културата в Европа – финансирана с парите на данъкоплатците – трябва да насърчава и защитава демократичните ценности“, допълни тя в своя пост.

"Тези ценности не се зачитат в днешна Русия.“

Русия участва във Венецианското биенале, което се провежда на всеки две години, за първи път тази година, след като на 24 февруари 2022 г. започна мащабна инвазия в Украйна.

През 2022 г. художниците, които трябваше да участват в изложбата, спонтанно се оттеглиха в знак на протест срещу войната.

През 2024 г. Москва позволи на Боливия да използва павилиона.

Според по-ранна информация от Брюксел, Европейската комисия в момента предоставя на Фондацията на Биеналето общо 2 милиона евро за период от три години в подкрепа на филмови продуценти и имерсивни технологии.

Руският павилион на Венецианското биенале остана отворен само за три дни, тъй като срещна остра съпротива.

#участие на Русия #съкращаване на финансирането #Венецианско биенале

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
4
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Любопитно

Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал
Клонининг на Ерлинг Холанд: Състезание в Маями в чест на норвежкия национал
Постановката „Вакханки“: Народният театър на сцената на Античния театър в Епидавър Постановката „Вакханки“: Народният театър на сцената на Античния театър в Епидавър
Чете се за: 03:55 мин.
Новият сезон на сериала „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове на Adventure Comic Con Новият сезон на сериала „Под прикритие“: Част от актьорите се срещнаха с фенове на Adventure Comic Con
Чете се за: 03:22 мин.
Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив Поставят "Семирамида" в Античния театър в Пловдив
Чете се за: 01:35 мин.
Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор Антъни Хопкинс издава първия си албум като композитор
Чете се за: 02:20 мин.
Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк за сватбата си Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк за сватбата си
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край Дупница, при която загинаха двама души
Очаква се днес да обявят причината за тежката катастрофа край...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
САЩ удариха Иран, след като Техеран отново атакува кораб в Ормузкия...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Протест затваря за движение граничния преход при Ивайловград
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ