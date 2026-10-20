Нови преговори за Украйна: Стиф Уиткоф ще пътува за Норвегия

Пратеникът на американския президент Стив Уиткоф ще пътува за Норвегия тази седмица за нов кръг преговори в търсене на край на войната в Украйна, съобщава Ройтерс. Според източници на агенцията, в срещите се очаква да участва украинският президент Володимир Зеленски, а след тях Уиткоф да пътува и за Русия.

В Украйна, 6-ма души сред които три деца загинаха при руски удар вчера срещу препълнен с хора парк в Харковска област. На онлайн среща с конгресмени, Зеленски отново критикува Съединените щати, заявявайки че решенията на Вашингтон като забавянето на доставките на оръжие и споделянето на разузнавателна информация са „трудни за разбиране“. В интервю за Блумбърг Зеленски каза, че е предложил да спре ударите по руски рафинерии, ако през този период Вашингтон увеличи доставките на ракети Пейтриът, но Съединените щати са отказали. Американският президент отново отрече да има прекъсване в споделянето на информация и повтори, че Зеленски не е човекът, който би могъл да договори мир и може би е време „някой друг да преговаря".