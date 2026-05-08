Новият министър на образованието и науката проф. Георги Вълчев прие поста от своя предшественик проф. Сергей Игнатов. Церемонията се състоя в сградата на Министерството на образованието и науката в присъствието на екип на ведомството.

"В сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките. Трябва да има и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики", каза проф. Георги Вълчев в своето слово.

Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, избран на поста през ноември 2023 година. Той е утвърден учен и експерт в областта на културознанието и историята с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.