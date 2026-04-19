Обрат при паралелното преброяване на 65%, "Мяра": БСП е под 4-процентната бариера
Чете се за: 00:40 мин.
Пет партии влизат в парламента
Слушай новината
При 65% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
"Прогресивна България" – 44,4%
ГЕРБ-СДС – 11,8%
ПП-ДБ – 11%
ДПС – 8,4%
"Възраждане" – 4,1%
МЕЧ – 3,4%
"БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Величие" – 3,1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%
"Сияние" – 3%
"Има такъв народ" – 0,8%
"Синя България" – 0,5%
Избирателната активност към 20.00 часа е 46,2%.
Според данните към 65% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 134
ГЕРБ-СДС – 36
ПП-ДБ – 33
ДПС – 25
"Възраждане" – 12