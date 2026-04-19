Обрат при паралелното преброяване на 65%, "Мяра": БСП е под 4-процентната бариера

При 65% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.

"Прогресивна България" – 44,4%

ГЕРБ-СДС – 11,8%

ПП-ДБ – 11%

ДПС – 8,4%

"Възраждане" – 4,1%

МЕЧ – 3,4%

"БСП - Обединена левица" – 3,1%

"Величие" – 3,1%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 3,1%

"Сияние" – 3%

"Има такъв народ" – 0,8%

"Синя България" – 0,5%

Избирателната активност към 20.00 часа е 46,2%.

Според данните към 65% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:

"Прогресивна България" – 134

ГЕРБ-СДС – 36

ПП-ДБ – 33

ДПС – 25

"Възраждане" – 12