Обрат при паралелното преброяване на 83%, "Мяра": ПП-ДБ изпреварват ГЕРБ-СДС
Пет партии влизат в парламента
При 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" пет партии влизат в парламента, а БСП изпада под 4-процентната бариера.
"Прогресивна България" – 45%
ПП-ДБ – 12,4%
ГЕРБ-СДС – 12,3%
ДПС – 6,5%
"Възраждане" – 4,3%
МЕЧ – 3,3%
"Величие" – 3,1%
"БСП - Обединена левица" – 3,1%
"Сияние" – 3,1%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 2,5%
"Има такъв народ" – 0,8%
"Синя България" – 0,6%
Избирателната активност към 20.00 часа е 48,4%.
Според данните към 83% паралелно преброяване на агенция "Мяра" мандатите се разпределят:
"Прогресивна България" – 134
ПП-ДБ – 37
ГЕРБ-СДС – 37
ДПС – 19
"Възраждане" – 13