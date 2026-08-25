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Общинските съветници в Сопот се събират, за да се опитат да решат проблема с болницата в града

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
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Общинските съветници в Сопот се събират, за да се опитат да намерят изход от кризата с финасирането на болницата в града, след като управителят й - д-р Стефан Анастасов и част от лекарите, подадоха оставки.

Според лекарите, болницата е общинско дружество, а вече 3 години местната власт не я е включила в капиталовата програма. Не достигат пари за заплати на персонала, няма средства и за ремонт на тоалетните. Кметът на общината призовава в официална позиция управителя и лекарите да отеглят оставките си и да седнат на масата за преговори.

По думите на д-р Анастасов, той алармира за проблемите с лечебното заведение от шест месеца.

д-р Стефан Анастасов, управител на МБПЛ "д-р Иван Раев" - Сопот: "Това е едно от моите поредни алармирания, че болницата има нужда от финансова подкрепа. Това се случи януари месец, март месец в Общинския съвет гласуваха една помощ, която преди няколко дни дойде, която ни помогна да вдъхне малко въздух."

Сред причините за финансовите проблеми са определените от Здравната каса лимити. В болницата работят около 30 човека, като средно на месец едостигът е от порядъка на 5 до 7 хиляди евро.

д-р Стефан Анастасов, управител на МБПЛ "д-р Иван Раев" - Сопот":

- Това не означава обаче, че няма пациенти в болницата, нали така? Колко пациенти годишно имате?

В момента в който ние изпълним списъка за пациенти, които са в месечния лимит, имаме списък на чакащите, които се записват за следващия месец. Годишно имаме над 2-3 хиляди човека, имаме и постъпления от рентген, от лаборатория, от болнична помощ."

Кметът на Сопот, Станислав Стоенчев отново апелира оставките да бъдат оттеглени.

Станислав Стоенчев, кмет на Сопот: "Мисля, че община Сопот може да помогне на болницата и да не останем без единственото, както казахте, общинско дружество. Мисля, че можем да се справим. Смятам, че не е формата чрез медиите да говорим, а чрез дипломацията можем да достигнем до много по-правилни решения от тези, които се надявам да не се стигне до тях."

Предстои днес всички общински съветници в града да се съберат и да обсъдят възможните решения на проблема.

Вижте още в прякото включване на Станислава Христозова

#опит за намиране на решение #болница Сопот #оставки

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