Общо 327 българи са гласували в единствената избирателна секция в Румъния

Навреме приключи изборният ден в единствената избирателна секция в Румъния, разположена в сградата на посолството ни в Букурещ.

Гласуването на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на България в северната ни съседка протече спокойно, без опашки и без нарушения и инциденти.

327 българи са упражнили правото си на глас, като най-младият е на 18 години, а най-възрастният - на 79 години.

На първия тур миналата неделя гласуваха 167 души. Традиционно в секцията в Букурещ гласуват около 200 души.

Най-голям брой избирателни секции зад граница бяха разкрити в Обединеното кралство - 82, в Турция - 78, в Германия - 70, а в Испания - 67, сочат данните на Централната избирателна комисия.