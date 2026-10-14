Общото събрание на Българския олимпийски комитет започна с единодушно приет финансов отчет

Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) започна малко след 15:00 часа в столичен хотел с отчет за дейността на централата през годината. До кворум се стигна, след като от 86 членове на събранието, 51 се регистрираха.

Председателят на БОК Весела Лечева отбеляза успехите на медалистите ни от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026. В италианския зимен център Тервел Замфиров (сноуборд) и Лора Христова (биатлон) завоюваха бронзови отличия.

Лечева благодари още веднъж на спортното министерство за предоставената нова сграда, в която ще се помещава седалището на БОК.

Водещ на Общото събрание е Володя Златев.

Същинската част на събранието стартира с финансов отчет. Той беше единодушно приет, включително и от Стефка Костадинова, която присъства на Общото събрание като индивидуален член.

Това е първото Общо събрание на БОК от 19 март 2025 г., когато Весела Лечева бе избрана за председател. Последваха съдебни обжалвания, които блокираха Комитета за повече от една година. В това време МОК призна новоизбраното ръководство.

Дневният ред на Общото събрание включва следните точки:

Приемане на отчети за дейността и финансите за 2025 г.

Доклад на Контролния съвет

Програма и бюджет за 2026 г.

Избор на одитор

Определяне на членския внос

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