Обявиха край на изборния ден в област Пазарджик

Изборният ден в област Пазарджик приключи с 45,96% избирателна активност, съобщиха от Районната избирателна комисия. Общият брой на гласувалите е 106 576 души от 231 898 от имащите право на глас.

Активността на парламентарните избори е била 33,58%.

Най-висока избирателна активност е отчетена в община Сърница - 65,25%, а най-ниска - в община Пещера, където са гласували 38,55% от имащите право на глас.

В четири секции в област Пазарджик беше преустановено машинното гласуване.

Броят на мандатите в 13 МИР - Пазарджик е осем.