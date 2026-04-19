Обявиха край на изборния ден в Шумен

Районната избирателна комисия обяви края на изборния ден в област Шумен. Най-много гласоподаватели са отишли до избирателните секции в общините Каспичан и Никола Козлево, съответно 43,4% и 42,52%.

В областния град избирателната активност бе 42,47%. Под 40% е избирателната активност в останалите 7 общини. В община Хитрино избирателната активност е 29,22%.

Двама от кандидатите за народни представители от партиите, които по социологически прогнози влизат в 52-рия парламент, са излъчени от общините Каспичан и Хитрино.



